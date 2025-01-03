توفيت أكبر بطلة أولمبية في العالم، المجرية أغنيش كيليتي عن 103 أعوام في مستشفى بودابست بالعاصمة المجرية، وذلك وفقاً لما أفاد المتحدث باسمها تاماش روث، الخميس، مؤكداً بذلك صحة ما ذكرته صحيفة «نمزيتي سبورت الرياضية المحلية.

ودخلت الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية في الجمباز، أولها في هلسنكي عام 1952، المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب رئوي، وذلك قبل أيام من إتمامها عامها الرابع بعد المئة الخميس القادم.

وتُعدّ كيليتي لاعبة الجمباز الأكثر نجاحاً في المجر بتحقيقها 10 ميداليات أولمبية، بما فيها 5 ذهبيات منها واحدة في أولمبياد هلسنكي 1952 و4 في أولمبياد ملبورن 1956، علما أنها حققت هذا الإنجاز بعد تخطيها عامها الـ30 ضد منافسات أصغر منها بكثير.

وقالت لوكالة فرانس برس في 2016: «كنت أتنافس لا حباً بذلك، لكن لأنني أردت أن أرى العالم».

وُلدت في التاسع من يناير 1921 وكانت تحمل اسم أغنيس كلاين، قبل تغيير كنيتها إلى كيليتي التي تبدو كنية مجرية أكثر.

واستدعيت إلى المنتخب الوطني عام 1939، قبل أن تفوز «ملكة الجمباز» بأول لقب في المجر بالعام التالي.