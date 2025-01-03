بطاريات الليثيوم أيون، تُعد من التقنيات الرائدة التي تُستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية والمركبات الكهربائية، نظراً لما تتمتع به من كفاءة وفعالية، إلا أن هذه البطاريات ليست خالية من المخاطر، إذ قد تتعرض للاشتعال أو الانفجار في ظروف معينة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الحوادث وكيفية الوقاية منها.تُعتبر الدوائر القصيرة الداخلية، من أبرز أسباب حرائق بطاريات الليثيوم أيون، وهي غالباً ما تحدث نتيجة عيوب في التصنيع أو تعرض البطارية لتلف ميكانيكي، مثل السقوط أو الثني. كما أن الشحن الزائد يُمثل خطراً كبيراً، حيث يؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي وارتفاع درجة الحرارة داخل البطارية، ما يزيد من احتمالية الاشتعال. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر سلباً على سلامة هذه البطاريات هو تعرضها المستمر لدرجات حرارة مرتفعة، حيث تُسبب الحرارة تلفاً داخلياً يؤدي إلى تفاعلات حرارية خطيرة.على الرغم من هذه المخاطر، هناك خطوات بسيطة يمكن اتخاذها للوقاية. استخدام أجهزة شحن معتمدة وتجنب الشواحن الرديئة يُعد أمراً أساسياً، إلى جانب الحرص على عدم تعريض البطاريات للحرارة المباشرة أو ترك الأجهزة في أماكن حارة، مثل السيارات تحت أشعة الشمس. كما يُنصح بفحص البطارية بانتظام واستبدالها عند ظهور علامات التلف أو الانتفاخ. في حال تخزين البطارية لفترة طويلة دون استخدام، يُفضل الاحتفاظ بها في مكان بارد وجاف مع شحنها بنسبة لا تزيد على 50%.هذه الإجراءات الوقائية، لا تضمن فقط سلامة الأجهزة، بل تحمي المستخدمين أيضاً من الحوادث غير المتوقعة، مما يجعل استخدام بطاريات الليثيوم أيون أكثر أماناً وكفاءة.