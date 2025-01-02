ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتصوير مشهد تمثيلي بالتعدي على متهمين.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول بعض مقاطع الفيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد تمثيلية يظهر خلالها صاحب الصفحة وبصحبته 3 آخرين أثناء قيامهم بأدوار أفراد شرطة ومتهمين يتعرضون للضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب الصفحة والثلاثة الظاهرين معه في مقاطع الفيديو، وأقروا بقيامهم بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.