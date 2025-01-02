أيدت محكمة النقض المصرية براءة سيدة متهمة بقتل ابنها وتقطيعه وطهي بعض أعضائه وأكلها، ليصبح الحكم نهائيا بعدما سبق وبرأتها محكمة الجنايات.

واعترفت السيدة «هناء» بقتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات وطهي أعضائه وأكلها، لكن المحكمة برأتها وقررت إيداعها في مستشفى الأمراض العقلية بعد ثبوت عدم سلامتها النفسية.

ووقعت الجريمة يوم 26 أبريل الماضي، حينما أقدمت الأم على قتل ابنها «سعد» عمدا مع سبق الإصرار بدافع رغبتها في الاستئثار به وخوفها من أن يأخذه والده منها.

واستغلت المتهمة وجود عصا فأس في منزلها وأغلقت النوافذ لتنفرد بالمجني عليه وباغتته بثلاث ضربات قاتلة على رأسه، ما أسفر عن موته في الحال.

ولإخفاء جريمتها قطعت الأم جسد طفلها إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظام وأذابت بعض الأعضاء الداخلية بطهيها، واعترفت بأكل أجزاء منها، وقبل ضبطها من ذويها أخفت المتهمة ما تبقى من الجثمان في دلو، لكن جريمتها انكشفت.

واعترفت المتهمة بارتكاب جريمتها بتفاصيلها المروعة وبررت فعلتها بادعاء وقوعها تحت تأثير «سحر سفلي». وأكدت أن والدها كان يستعين بالدجالين لعلاجها من السحر.