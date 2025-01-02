في ظل التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا، تتوقع التقارير أن 2025، سيشهد اختفاء العديد من المنتجات التي لم تعد تواكب العصر. من بين هذه المنتجات أجهزة الفاكس، التي فقدت مكانتها في ظل حلول الاتصال الرقمي الحديثة، ومشغلات الأقراص المدمجة التي تراجعت مع صعود خدمات البث.كما يواجه الهاتف الأرضي تهديداً بالانقراض، نتيجة الاعتماد شبه الكلي على الهواتف المحمولة، إلى جانب الكاميرات الرقمية البسيطة التي أصبحت غير منافسة لكاميرات الهواتف الذكية المتقدمة.أيضاً، قد تختفي أجهزة الملاحة المستقلة (GPS) مع زيادة الاعتماد على التطبيقات المدمجة في الهواتف. هذا التحول يعكس كيفية تجاوز التقنيات الجديدة للحلول القديمة، مما يعيد تشكيل مشهد المنتجات التكنولوجية.انتهى عصرها مع اعتماد الحلول الرقميةحلت مكانها خدمات البثتراجعت بسبب هيمنة الهواتف المحمولةتجاوزتها كاميرات الهواتف الذكيةاستُبدلت بتطبيقات الهواتف الذكية