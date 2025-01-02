أظهرت دراسة حديثة، أن قلة النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف الإدراك، تشكل ثالوثاً خطيراً يهدد صحة الدماغ. قلة النوم تؤدي إلى التعب والإرهاق أثناء النهار، الصداع، ضعف التركيز، وتراجع القدرة على بذل المجهود. كما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، إضافة إلى الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.وارتفاع ضغط الدم، خصوصاً عند تقلب مستوياته، يمكن أن يكون نذيراً لكل من الخرف وأمراض القلب. تقلب ضغط الدم خلال 24 ساعة أو على مدار أيام عدة قد يشير إلى مخاطر صحية مستقبلية.أما ضعف الإدراك فيرتبط أيضاً بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤثر على وظائف الدماغ. عادةً ما يُشخص انقطاع النفس أثناء النوم لدى مصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.للحفاظ على صحة الدماغ، يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم، مراقبة ضغط الدم بانتظام، واتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني والتغذية المتوازنة.