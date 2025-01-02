أعلنت الفنانة آية سماحة، مشاركتها في بطولة فيلم «6 أيام»، الذي يجمعها مع النجم أحمد مالك في عمل رومانسي درامي يتناول قضايا الحب والصداقة. الفيلم من إخراج كريم شعبان، ويُعد خطوة جديدة في مسيرة آية، التي حققت نجاحاً في أعمالها التلفزيونية السابقة.في تصريحاتها الإعلامية، أعربت سماحة، عن حماسها الشديد لهذه التجربة، مؤكدةً أن الفيلم يمثل تحدياً جديداً لها بعد نجاحها الأخير في أعمالها الفنية. وأوضحت، أن التعاون مع أحمد مالك، سيكون إضافة مميزة لهذا العمل، خصوصاً أن الجمهور يترقب دائماً إبداعات النجوم الشباب.الفيلم يحمل رسالة عاطفية عميقة، ولم يُعلن بعد موعد بدء التصوير أو عرضه في السينما. الجمهور ينتظر بشغف المزيد من التفاصيل حول هذا العمل المنتظر الذي يعد بإثارة ومشاعر حقيقية.