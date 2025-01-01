تمكن المحققون في حادثة تحطّم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة «جيجو»، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول صباح اليوم (الأربعاء)، وأسفر الحادث عن مقتل 179 شخصاً في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية.

وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونغ-وان إن «الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمرة القيادة اكتمل بالفعل»، مشيرا إلى أنّ الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة «جيجو» المتخصّصة بالرحلات المنخفضة الكلفة تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلاند إلى موان (جنوب غرب) حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تحط من دون عجلات على مدرج المطار وتنزلق ثم تصطدم في نهاية المدرج بجدار وتنفجر.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، أمس (الثلاثاء)، أنها تحقق في دور جدار إسمنتي موجود في نهاية مدرج مطار موان. وقال مسؤولون إن محققين أمريكيين، بمن فيهم من شركة بوينغ، كانوا في موقع الحادث في جنوب غرب موان.

وسلمت الجثامين الأولى لضحايا تحطم طائرة بوينغ 737-800 للعائلات.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة «جيجو» للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلند، هم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم. وأطلقت نداء تحذيريا قبل أن تحط من دون عجلات الهبوط على مدرج المطار، وانزلقت إلى أن اصطدمت بحاجز وتحولت إلى كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ إنقاذهما.

وأعلنت السلطات الحداد سبعة أيام، من الإثنين حتى الأحد ضمنا.