عَرضَ ضحايا تعرّضوا لسرقة مجوهرات، تُقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه إسترليني من قصر في شمال العاصمة البريطانية لندن، مكافآت تصل إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في القبض على اللص واستعادة أغراضهم المسروقة.

ووفق ما ذكر موقع «بي بي سي» البريطاني، فقد سُرقت قطع من المجوهرات، بالإضافة إلى حقائب يد أصلية بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني و5000 جنيه إسترليني نقداً، من المنزل القابع في شارع أفينيو الراقي، بالقرب من بريمروز هيل، في 7 ديسمبر الماضي.

ويعرض أصحاب المنزل، الذين لم تتحدّد هويتهم بصفة رسمية، مكافأة أولى قدرها 500 ألف جنيه إسترليني لأي شخص يُقدِّم معلومات تؤدي إلى القبض على اللص وإدانته. كما أنهم يعرضون 10 % من قيمة أي قطع من المجوهرات تُستُردّ مقابل معلومات تؤدي إلى استرجاعها، التي قد تصل إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفق ما أكدته شرطة العاصمة؛ التي تعتقد أن المنزل استُهدف ما بين الساعة الخامسة والخامسة والنصف بتوقيت غرينتش، من رجل تسلّق من خلال نافذة في الطابق الثاني.

ويُوصف المشتبه به بأنه أبيض، في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات من عمره، ويقال إنه كان يرتدي خوذة داكنة، وسروالاً بجيوب، وقبعة بيسبول رمادية، وأبقى وجهه مغطى.

من بين القطع المسروقة، التي بلغت قيمة مجموعها 10.4 مليون جنيه إسترليني، قطعٌ مميزة، مثل خاتمين من الألماس على شكل فراشة من إنتاج شركة «دي بيرز»، وأقراط الياقوت الوردي على شكل فراشات من أعمال «كاثرين وانغ»، وقلادة من الذهب والألماس والزفير من تصميم «فان كليف».

وذكرت الشرطة أن كثيراً من الأشياء المفقودة فريدة في تصميمها لذا يسهل التعرف عليها.

يربط طريق أفينيو، حيث وقعت السرقة، بين منطقة سويس كوتاج ومتنزه ريجنت، ويحتوي على منازل تُعدّ من أغلى العقارات في لندن.