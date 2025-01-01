تواجه شركة OpenAI انتقادات واسعة منذ إعلان خططها للتحول إلى نموذج يهدف إلى تحقيق الربح، ويأتي جيفري هينتون، الذي يُعرف بـ«الأب الروحي للذكاء الاصطناعي» والحائز جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، ليكون ضمن منتقدي قرار الشركة.

ومع أن الشركة تؤكد أن هذا التحول ضروري لتأمين التمويل اللازم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، يرى منتقدوها أنها استفادت بنحو كبير من وضعها السابق كمنظمة غير ربحية، لذا لا ينبغي لها استخدام التقنيات التي طورتها قبل التحوّل القادم لأغراض تجارية.

وحتى الآن، تعاني مساعي OpenAI إلى تحقيق الأرباح عقبات يقودها كل من إيلون ماسك وشركة ميتا. وفي هذا السياق، عارضت منظمة غير ربحية تُدعى Encode هذا التحوّل، إذ ترى أن إعادة الهيكلة قد تُقوض التزام OpenAI بتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة.

وأصدرت منظمة Encode، التي تصف نفسها بأنها «منظمة شبابية تدافع عن التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي»، بيانا مدعوماً بتصريحات جيفري هينتون. وقد أعرب هينتون عن معارضته للتحوّل قائلاً: «OpenAI تأسست كمنظمة غير ربحية تركز صراحةً على السلامة، وقدّمت العديد من الوعود المتعلقة بهذا المجال في ميثاقها، كما استفادت بنحو كبير من الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المرتبطة بوضعها غير الربحي. إن السماح لها بالتخلي عن كل ذلك عندما يصبح غير ملائم لها يبعث برسالة سيئة للغاية إلى الفاعلين الآخرين في تلك المنظومة».

وقد سبق لهينتون أن أعرب عن مخاوفه من تطور الذكاء الاصطناعي بسرعة دون إشراف، متوقعاً وجود فرصة بنسبة تراوح بين 10% و20% أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض البشرية في غضون العقود الثلاثة القادمة، كما حذر من تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، مشيراً إلى أنه قد يتسبب بفقدان ملايين الوظائف، داعياً الحكومات إلى إعداد خطة دخل أساسي عالمي، لتأمين الاحتياجات الأساسية لمن يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي.

ويعود أصل المعارضة إلى إيلون ماسك، أحد المؤسسين السابقين لـOpenAI، الذي قاد التحركات الأولى ضد تحوّل الشركة إلى الربح. ومع ذلك، فقد أظهرت رسائل بريد إلكتروني ومحادثات داخلية لاحقة من OpenAI أن ماسك نفسه كان قد شجّع إعادة الهيكلة بشرط أن يحصل على حصة الأغلبية والسيطرة الكاملة، كما انضمت شركة ميتا لاحقاً إلى ماسك، مطالبةً المدعي العام لولاية كاليفورنيا بمنع ذلك التحوّل.

وفي ظل هذه التحديات، أكّدت OpenAI خططها للتحول من نموذج غير ربحي إلى شركة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation – PBC)، وهو نوع من الشركات الهادفة إلى الربح التي تعمل لخدمة المجتمع، على غرار شركات منافسة، مثل «أنثروبيك» و «xAI» المملوكة لإيلون ماسك، التي تعمل أيضاً كشركات ذات منفعة عام.