تشير دراسة حديثة نشرتها فوربس، إلى أن سكان الشرق الأوسط يعيشون أعماراً أطول، لكنهم لا يتمتعون بصحة جيدة خلال سنواتهم الإضافية، مما يعكس تحدياً صحياً كبيراً في المنطقة. على الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع، إلا أن الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والإعاقات، أصبحت أكثر شيوعاً، مما يؤثر على جودة الحياة. يعود ذلك إلى أنماط غذائية غير صحية تعتمد على أطعمة غنية بالدهون والسكريات، إضافة إلى قلة النشاط البدني الناجم عن نمط الحياة المستقرة. كما يبرز التفاوت في مستوى الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية عاملاً أساسياً يُفاقم المشكلة. لمعالجة هذا التحدي، يجب التركيز على تعزيز الوقاية الصحية عبر حملات توعية تدعم أنماط الحياة الصحية، وتحسين الأنظمة الصحية لضمان رعاية متكاملة ومتاحة للجميع، ومعالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الصحة. يمثل هذا التحدي دعوة لتبني سياسات صحية مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وليس فقط إطالة العمر، لضمان مستقبل صحي ومستدام لسكان المنطقة.إطلاق حملات مكثفة للتثقيف الصحيتطوير البنية التحتية الصحية في المناطق الريفية والحضريةتوفير مرافق رياضية في المجتمعات المحلية وتحفيز الأنشطة البدنيةتبني برامج تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والجسديةتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية