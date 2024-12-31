أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2024. ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل البطالة للسعوديين في الربع الثالث من عام 2024، 7.8% بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبانخفاض سنوي قدره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023.

وأفادت نتائج النشرة بأن معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) 66.6% مسجلًا بذلك ارتفاعًا مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثالث لعام 2024 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 51.5%، مسجلا ارتفاعا سنويا بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة مئوية، حيث بلغ 47.4%، مسجلا ارتفاعا سنويا بمقدار 1.1 نقطة مئوية.

وبينت نتائج النشرة ارتفاعا في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 36.2%، كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.3%، وأفادت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب 15-24 سنة ارتفاع معدل مشاركتهن في القوى العاملة بمقدار 1.0 نقطة مئوية حيث بلغ 18.0%، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثالث من عام 2024 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 13.6%.

وشهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور ارتفاع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 34.6%.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 66.9% وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 63.7%، في حين كشفت نتائج النشرة للسكان السعوديين الذكور والإناث في سن العمل الأساسي 25 و54 عاما ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 69.4%، كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية وبلغ 64.8%.