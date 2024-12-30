تُوفي الفنان أحمد عدوية عن عمر ناهز 79 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً موسيقياً ارتبط بالسينما المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات. اشتُهر عدوية بتقديم عدد كبير من الأغاني الشعبية التي ظهرت في الأفلام المصرية، ما جعل اسمه مرتبطاً بهذا النوع من الأعمال الموسيقية التي تخدم السياق السينمائي.

أغاني عدوية كانت جزءاً لا يتجزأ من أفلام تلك الحقبة، إذ تميزت بإيقاعها الشعبي وتفاعلها مع أحداث الأفلام. أعمال مثل «بنت السلطان» و«سلامتها أم حسن» كانت تُستخدم كأغانٍ مستقلة أو كجزء من مشاهد رئيسية، ما ساعد على انتشارها على نطاق أوسع خارج حدود السينما.

وجود عدوية في السينما لم يقتصر على صوته فقط، بل ظهر في عدد من الأفلام، مقدماً أغانيه بشكل مباشر في سياقات درامية أو احتفالية تتماشى مع طبيعة الأفلام المصرية آنذاك. هذا المزج بين حضوره الفني والموسيقي جعل اسمه حاضراً في ذاكرة الأجيال التي عاصرت تلك الفترة.

وفاة أحمد عدوية تُغلق باباً على مرحلة من مراحل الأغنية الشعبية في السينما المصرية، كان فيها هذا النوع الموسيقي عنصراً مكملاً للدراما السينمائية ومعبّراً عن حياة الشارع المصري.