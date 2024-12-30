كشفت دراسة حديثة، أن ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، حتى لو اقتصرت على مرة واحدة أسبوعيًا، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في إطالة العمر البيولوجي. الدراسة، التي نُشرت عبر «24. ae»، أشارت إلى أن بعض الأنشطة مثل المشي السريع، السباحة، أو ركوب الدراجات تساهم في عدة فوائد تساعد في الحفاظ على الصحة العامة.تحسين وظائف القلب والأوعية الدمويةمقاومة الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمرتعزز صحة الخلايا وتجددهاتقلل علامات الشيخوخةتعزز نشاط المناعة