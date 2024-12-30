أعلن برنامج «الرياض آرت» أسماء 30 فنانًا من 23 دولة سيشاركون في النسخة السادسة من ملتقى طويق الدولي للنحت، الذي يُقام في واجهة روشن، خلال الفترة من 15 يناير وحتى 8 فبراير 2025، تحت شعار «من حينٍ لآخر: متعة الرحلة في صِعابها». ويُعرض نتاج الأعمال الفنية في معرض مصاحب خلال الفترة من 12 إلى 24 فبراير 2025.ويهدف الملتقى، الذي يُعد أحد مشاريع برنامج «الرياض آرت»، إلى تهيئة منصة فنية للتبادل الثقافي، من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية والأنشطة المجتمعية، إضافة إلى تعزيز حضور الفنون في النسيج الثقافي للمدن.وشهد الملتقى إقبالًا واسعًا على التسجيل، إذ استقبلت اللجنة أكثر من 750 طلبًا من 80 دولة حول العالم. وبعد تقييم الطلبات من قبل لجنة مختصة، تم اختيار 30 فنانًا يمثلون تنوعًا ثقافيًا عالميًا، للعمل على منحوتات فنية باستخدام أحجار من المملكة، لتكون جزءًا من المشهد الفني للعاصمة.ويشرف على النسخة السادسة القيّم الفني سيباستيان بيتانكور مونتويا، والفنانة الدكتورة منال الحربي، المختصة بفن النحت. وأوضح مونتويا: «نسعى هذا العام لتسليط الضوء على التحديات التي تشكل مصدرًا للإلهام للفنانين، وإبراز كيفية ربط الماضي بالحاضر والمستقبل بطرق إنسانية مبتكرة».كما يشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات المصاحبة، منها ورش عمل تفاعلية، زيارات مدرسية، وحلقات نقاش، ويتم الإعلان عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لبرنامج «الرياض آرت».