أعلن المنتدى السعودي للإعلام، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عن إطلاق معسكر «SAUDI MIB» ضمن حاضنات ومسرعات الأعمال في نسخته القادمة، بهدف تطوير صناعة الإعلام السعودي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول مبتكرة.ويهدف المعسكر، إلى تمكين المواهب المحلية وإبراز الهوية الثقافية السعودية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين قطاعات الإعلام والتقنية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، إلى أهمية الرقمنة والتحول الرقمي في تطوير قطاع الإعلام، مؤكدًا أن المعسكر يسعى للاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم من الإسهام في مستقبل الإعلام الوطني.ويعد معسكر «SAUDI MIB»، خطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لدعم صناعة إعلامية متطورة ومستدامة.