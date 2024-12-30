بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا تنفيذ قراره التاريخي بشأن اعتماد «الشاحن الموحد» في جميع دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الفوضى الناتجة عن تعدد أنواع الشواحن، وتسهيل تجربة المستخدمين، والحد من النفايات الإلكترونية.وبموجب القواعد الجديدة، سيكون على الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، اعتماد منفذ شحن من نوع USB-C كمعيار موحد في دول الاتحاد.يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الأوروبية لتعزيز الاستدامة البيئية وتسهيل حياة المستهلكين، إذ يتوقع أن يسهم في تقليل كمية النفايات الإلكترونية الناتجة عن الشواحن غير المتوافقة، إضافة إلى توفير مليارات اليوروهات على المستهلكين سنويًا.ويُنتظر أن يؤثر القرار على كبرى شركات التكنولوجيا عالميًا، التي باتت مطالبة بالتكيف مع القواعد الجديدة في سوق الاتحاد الأوروبي.