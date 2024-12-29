4 حوادث طيران هزت العالم هذا الأسبوع، راح ضحيتها نحو 229 قتيلا، حيث أعلنت إدارة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، أمس (الأحد)، أن نحو 179 شخصاً لقوا حتفهم عندما هبطت طائرة ركاب دون عجلات وانزلقت على المدرج وانفجرت وسط كرة من اللهب بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي. وأفادت وزارة النقل أن المأساة حدثت للطائرة 7 سي 2216 التابعة لشركة «جيجو إير»، القادمة من بانكوك عاصمة تايلند وعلى متنها 181 شخصاً. وعزت مصادر سبب تحطمها إلى سرب من الطيور.فيما شهد الأربعاء الماضي تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في المجال الجوي الروسي، ما أسفر عن مقتل 38 شخصاً، وإصابة آخرين. الطائرة المنكوبة التي كانت في طريقها من باكو إلى غروزني تعرضت لإطلاق نار من الدفاعات الجوية الروسية، وهو ما أقر به الكرملين (السبت)، ما أدى إلى اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن الحادثة المأساوية.وفي 23 ديسمبر، تحطمت طائرة صغيرة في بلدة سياحية برازيلية شهيرة، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 10 أشخاص، بحسب مسؤولين، فيما أصيب أكثر من 17 على الأرض عندما سقطت الطائرة في وسط مدينة جرامادو السياحية.وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أمس تحطم طائرة بالقرب من سواحل رأس الخيمة، ونتج عن الحادثة وفاة قائدها ومرافقه.