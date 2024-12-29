رفعت الحكومة المصرية، اليوم «الإثنين»، حالة الطوارئ في منطقة البحر الأحمر، بعد هجوم لـ«سمكة القرش» أدى إلى مصرع سائح وإصابة آخر بجروح، في أحد المنتجعات المطلة على البحر الأحمر، ولم يُكشف النقاب عن جنسية السائحين، اللذين تم إيداعهما مستشفى بورتو غالب.

وأصدرت وزيرة البيئة في مصر الدكتورة ياسمين فؤاد قراراً برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر، لمتابعة حادثة هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم، مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية؛ للوقوف على أسباب الحادثة.

وشددت الوزيرة المصرية في تعليمات لها، على أن يتم التعامل مع الحادثة في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، بإغلاق المنطقة ومنع السباحة لمدة يومين اعتباراً من غدٍ (الإثنين) على أن يتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادثة ومناطق المسح المستهدفة.

وكانت سمكة القرش في يوليو من العام الماضي 2023، التهمت شاباً روسياً في منطقة الغردقة بالبحر الأحمر، وهو من مواليد عام 1999 ويدعى فلاديمير بوبوف، وشددت وزارة البيئة في بيانها حينها على تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر؛ للتحقيق في ملابسات الحادثة، كما شددت على تطبيق كامل السياسات المطبقة عالمياً؛ لتحقيق أقصى درجات السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادثة هجوم سمكة القرش مرة أخرى، ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فريق العمل المختص بعد صيد السمكة المتسببة في الحادثة بفحصها؛ للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.