كشفت دراسة أجرتها جامعة بريمن في ألمانيا، شملت أكثر من 77 ألف شخص فوق سن الخمسين، أن المتزوجين يتمتعون بسعادة ورفاهية أعلى مقارنة بالعازبين، وركزت الدراسة على سمات الشخصية الخمس الكبرى، ويعود ذلك إلى تفوقهم في 5 سمات شخصية رئيسية، هي:
أكثر تقبلاً للتجارب الجديدة
علاقاتهم إيجابية مع من حولهم
متسامحون أكبر مع الآخرين
التفوق في التنظيم والإحساس بالمسؤولية
أقل توتراً مقارنة بالعازبين
أكثر تقبلاً للتجارب الجديدة
علاقاتهم إيجابية مع من حولهم
متسامحون أكبر مع الآخرين
التفوق في التنظيم والإحساس بالمسؤولية
أقل توتراً مقارنة بالعازبين