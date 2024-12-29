كشفت دراسة أجرتها جامعة بريمن في ألمانيا، شملت أكثر من 77 ألف شخص فوق سن الخمسين، أن المتزوجين يتمتعون بسعادة ورفاهية أعلى مقارنة بالعازبين، وركزت الدراسة على سمات الشخصية الخمس الكبرى، ويعود ذلك إلى تفوقهم في 5 سمات شخصية رئيسية، هي:أكثر تقبلاً للتجارب الجديدةعلاقاتهم إيجابية مع من حولهممتسامحون أكبر مع الآخرينالتفوق في التنظيم والإحساس بالمسؤوليةأقل توتراً مقارنة بالعازبين