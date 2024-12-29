أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، الانتهاء من المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي «أذكى U»، التي تنظمها بالشراكة مع «مايكروسوفت»، بتأهل 30 فريقاً من 15 جامعة سعودية إلى المرحلة النهائية.وستحظى الفرق المتأهلة بجلسات تدريبية متخصصة تتضمن عروضًا توضيحية عملية وجلسات إرشادية يقدمها خبراء عالميون من «سدايا» و«مايكروسوفت»، بالإضافة إلى الدعم في إنشاء نماذج أولية تعكس تطبيقات عملية لأفكارهم.شهدت المرحلة الثانية من المسابقة، تنافساً كبيراً بين 84 فريقاً يمثلون 28 جامعة سعودية، حيث قدموا أفكاراً إبداعية متنوعة. كما أسهمت البرامج التدريبية المصاحبة في تطوير مهارات المشاركين وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية من «مايكروسوفت»، إلى جانب تعزيز قدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات علمية ومهنية مختلفة.تأتي هذه المبادرة ضمن جهود «سدايا» لتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المستوى المعرفي والمهاري للمواهب السعودية، بهدف تمكينهم من المنافسة عالمياً واستثمار الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الرائدة مثل «مايكروسوفت».