اكتشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، واقعة من أغرب الوقائع في حالات إسقاط الجنسية.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، فقد اتضح للجنة أثناء فحص أوراق مواطن، أمس (الجمعة)، أنه «حي» في الكويت، و«ميت» في دولة أخرى، لتزويره الأوراق للحصول على الجنسية الكويتية في عام 1994، بعد تأخر دام 12 عاما، مستخدما شهادات ووثائق مزيفة.

وتم إسقاط الجنسية الكويتية عن الرجل الذي تبين أنه من مواليد 1964، ووُجد أنه «ميت» في الكويت باسمه الرباعي، لكنه «حي» باسم آخر في دولة خليجية؛ ففي الكويت، ظهر كـ«عم زوجته» وفق الأوراق المزورة، بينما كان زوجها في الدولة الخليجية حسب وثائقها.

وتعكف السلطات الأمنية في الكويت على فحص آلاف الوثائق وإسقاط الجنسية، فيما قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي.

وكان مصدر أمني كشف في تصريحات لصحيفة «الرأي» الكويتية، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تستقبل بمعدل أسبوعي، حالات التزوير والغش والعبث بالهوية الوطنية، لافتاً إلى أن قضايا الجنسية تٌكشف في أيام مع كل إجراءاتها، وأخرى قد تستغرق سنوات.