ألقت أجهزة الأمن في مصر (الخميس) القبض على مؤدي المهرجانات «حمو بيكا» بتهمتَي «حيازة سلاح أبيض، والهروب من 3 أحكام قضائية»، وذلك في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، وتم اقتياده لقسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بهروب حمو من تنفيذ أحكام قضائية ووجوده بمنطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل، وبحوزته سلاحا أبيض، حيث تم العثور على 2 «مطواة» بحوزته.

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن قوة أمنية اشتبهت في سيارة تحمل لوحة تجارية بشارع في منطقة الزمالك بالقاهرة، حيث تم توقيفها واكتشاف وجود مغني المهرجانات حمو بيكا بداخلها.

وعند سؤاله، أوضح أن السيارة جديدة، إلا أن الكشف عليه أظهر تهربه من تنفيذ 3 أحكام قضائية غيابية ضده.

وتم تفتيش بيكا حيث عُثر على سلاح أبيض بحوزته؛ ما أضاف قضية جديدة إلى ملفه القانوني، نتيجة تهربه من الأحكام القضائية السابقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات، وأكدت أجهزة الأمن أنها تواصل التحقيق مع حمو بيكا ومواجهته بالأحكام الصادرة ضده من منطقة (الدخيلة) بمحافظة الإسكندرية.

وتصدر بيكا مؤشرات البحث بموقع «قوقل»، الخميس، بعد انتشار خبر القبض عليه عبر وسائل إعلام محلية.