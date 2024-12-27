أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» حول العالم، مساء أمس الخميس، عن مواجهتهم مشاكل مع التطبيق في الرد على استفساراتهم.

وأشار مستخدمون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن التطييق يُظهر لهم رسالة «خطأ داخلي في الخادم».

وأكد العطل في تطبيق «تشات جي بي تي»، موقع الإبلاغ عن الأعطال في المواقع الإلكترونية «Down Detector».

وقالت شركة «أوبن آي» المطورة للتطبيق، إنها «تواصل العمل على إصلاح العطل العالمي»، ولم تحدد موعدا لاستعادة الخدمة.

وفيما لم تحدد الشركة «المزود الرئيسي» المرتبط بالمشكلة، إلا أن مزود السحابة الحصري الخاص بها، شركة «مايكروسوفت»، أبلغ عن وجود «مشكلة في الطاقة» بأحد مراكز البيانات الخاصة بها، والتي بدأت في نفس الوقت تقريبا مع عطل شركة «أوبن آي».

وكانت خدمة «تشات جي بي تي»، شهدت انقطاعا لمرات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبعد أيام قليلة من إصدار شركة «أوبن آي» لتطبيق «سورا» المخصص لمشتركي «تشات جي بي تي»، في وقت سابق من الشهر الجاري، انقطعت أداة إنشاء الفيديو و«تشات جي بي تي» لساعات.