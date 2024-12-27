في حادثة هزت الشارع اللبناني، أقدم رجل أعمال يدعى خليل مسعود، على قتل زوجته الإعلامية عبير رحّال أمس (الخميس)، بإطلاق النار عليها داخل محكمة شحيم الشرعية في قضاء الشوف بجبل لبنان، لتلقى حتفها على الفور.

فيما نشر القاتل فيديو في صفحته على فيسبوك بعد ساعة من قتلها، تحدث فيه عن دوافعه لارتكاب الجريمة منها المحافظة على «الشرف»، وقد نعت الضحية بأوصاف «الخيانة» موجهاً لها العديد من الاتهامات لتبرير جريمته.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أنه تمّ العثور على جثّة الزوج بعد انتحاره، حيث قال الجاني في الفيديو الذي نشره أنه سيقدم على الانتحار بعد نشره للفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.