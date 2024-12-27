حذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة قد تصبح خطيرة على الصحة عند تخزينها في الثلاجة بطريقة غير صحيحة. ووفقًا لتقرير نشره موقع (24.ae)، فإن حفظ بعض الأطعمة في درجات حرارة منخفضة قد يؤدي إلى تكوين بكتيريا ضارة تسبب التسمم الغذائي.الأطعمة الثلاثة التي تم التحذير منها هي: البطاطا، والبيض، والأرز المطبوخ. تعتبر البطاطا حساسة لدرجات الحرارة الباردة، حيث تؤدي هذه الظروف إلى تحول النشويات فيها إلى سكر، مما يغير طعمها ويؤثر على جودتها عند الطهي. أما البيض، فإن تخزينه في الثلاجة دون غسله أولاً يمكن أن يسمح للبكتيريا الضارة مثل السالمونيلا بالتكاثر على قشرته، ما قد يشكل خطراً صحياً.أما بالنسبة للأرز المطبوخ، فإن الاحتفاظ به في الثلاجة لفترة طويلة يمكن أن يسبب نمو بكتيريا Bacillus cereus، التي تؤدي إلى حالات تسمم غذائي حادة.وينصح الخبراء، بضرورة تخزين هذه الأطعمة بحذر، مع مراعاة درجات الحرارة وظروف التخزين المناسبة لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بها. كما شددوا على أهمية تناول الأطعمة المحفوظة في الثلاجة خلال فترة قصيرة لضمان سلامتها.