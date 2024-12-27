في ظل ضغوط الحياة اليومية والتحديات التي نواجهها، يعاني الكثير من الأشخاص من القلق واضطرابات النوم. لكن، هل يمكن للتغييرات البسيطة في الروتين اليومي أن تصنع فرقاً؟أظهرت دراسات حديثة، أن اتباع نمط حياة يعتمد على تنظيم أوقات النوم وممارسة أنشطة مهدئة قبل النوم يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتعزيز حالة الهدوء. على سبيل المثال، تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ يومياً، والقيام بأنشطة مثل القراءة أو الاسترخاء بماء دافئ، قد يكونان المفتاح لنوم أفضل وعقل أكثر صفاءً.الخبراء يشددون على أن الاهتمام بجودة النوم ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة لصحة نفسية وجسدية أفضل. لذا، إن كنت تتساءل «كيف أهدأ؟» ربما عليك البدء بمراجعة عاداتك اليومية والاعتناء بنفسك أكثر.