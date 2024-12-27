مع الانتشار المتزايد لجزيئات البلاستيك الدقيقة في بيئتنا وأجسامنا، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لتقليل تأثيراتها الصحية، بتطبيق بعض النصائح، ويمكننا تقليل تعرضنا للبلاستيك وتحسين صحتنا وحماية بيئتنا. وهذه خمس طرق مختصرة:استخدام بدائل صديقة للبيئة بدلاً من البلاستيكتجنب تسخين الطعام أو تخزينه في البلاستيكتقليل استهلاك المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكيةاختيار الأطعمة الطازجة غير المعبأة بالبلاستيكدعم المنتجات والتعبئة المستدامة في حياتنا اليومية