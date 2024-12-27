مع الانتشار المتزايد لجزيئات البلاستيك الدقيقة في بيئتنا وأجسامنا، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لتقليل تأثيراتها الصحية، بتطبيق بعض النصائح، ويمكننا تقليل تعرضنا للبلاستيك وتحسين صحتنا وحماية بيئتنا. وهذه خمس طرق مختصرة:
استخدام بدائل صديقة للبيئة بدلاً من البلاستيك
تجنب تسخين الطعام أو تخزينه في البلاستيك
تقليل استهلاك المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية
اختيار الأطعمة الطازجة غير المعبأة بالبلاستيك
دعم المنتجات والتعبئة المستدامة في حياتنا اليومية
استخدام بدائل صديقة للبيئة بدلاً من البلاستيك
تجنب تسخين الطعام أو تخزينه في البلاستيك
تقليل استهلاك المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية
اختيار الأطعمة الطازجة غير المعبأة بالبلاستيك
دعم المنتجات والتعبئة المستدامة في حياتنا اليومية