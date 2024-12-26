تعرضت الخطوط الجوية اليابانية اليوم (الخميس) لهجوم سيبراني أثر على رحلاتها الداخلية والدولية.

وأفادت «هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)» بأن مشكلات في نظام تسجيل الأمتعة التابع لشركة الطيران تسببت في تأخيرات بمطارات يابانية عدة. وأظهرت لقطات تلفزيونية كثيراً من الركاب بمطار «هانيدا» في طوكيو. وتعطلت حركة الطيران بمطار طوكيو بسبب الهجوم الذي ضرب موسم السفر في عطلة نهاية العام.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي تصريحه في مؤتمر صحفي دوري بأن وزارة النقل طلبت من شركة «الخطوط الجوية اليابانية» الإسراع في جهود استعادة النظام واستيعاب الركاب المتضررين.

وذكرت «جابان إيرلاينز» على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «حددنا سبب المشكلة، وعالجناه»، مضيفة: «علّقت مبيعات الرحلات الداخلية والدولية المغادرة اليوم. نعتذر من أي إزعاج قد يسببه ذلك».

فيما أكدت المتحدثة باسم الشركة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في وقت سابق أن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني. ما أدى لانخفاض سعر سهم «جابان إيرلاينز» بما يصل إلى 2.5% خلال التعاملات الصباحية، قبل أن ينتعش مجدداً.

وتعد «جابان إيرلاينز» أحدث شركة يابانية تتعرض لهجوم سيبراني. وقال متحدث باسم شركة «خطوط طيران أول نيبون» القابضة، وهي أيضاً إحدى كبريات شركات الطيران في اليابان، إنه لم تُلاحَظ أي مؤشرات على تعرض أنظمة الشركة لهجوم.

من جهة أخرى قالت شركة «الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)» إن أنظمتها عادت إلى طبيعتها، مع استئناف بيع التذاكر في اليوم نفسه، بعد هجوم سيبراني تسبب في تأخير بعض الرحلات الداخلية والدولية.