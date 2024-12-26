في حادثة تدمى لها القلوب في محافظة الجيزة المصرية.. أقدم أب على قتل نجله قبل زفافه بأيام قليلة، طعنا بسلاح أبيض نفذ في رقبته، ليرديه قتيلا في الحال.

وكان «العريس» الذي لم يكمل الثلاثين من عمره، يسابق الزمن لتجهيز عش الزوجية والانتهاء من تجهيزات العرس، وبشكل مفاجئ، قرر تبكير موعد الزفاف دون معرفة أسرته، ما أثار غضب أبيه.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، فقد انفجر الأب غضبا ونشبت بينه وبين نجله مشاجرة حادة تطورت إلى أن قام الأب بغرس سلاح أبيض «سكين» في رقبة نجله لتنفجر منها الدماء أمام المارة في أحد شوارع منطقة الهرم، ليسقط الشاب غارقا في دمائه وسط صرخات المارة والجيران وأسرة العريس المجني عليه.

وقام الجيران بنقل العريس إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بفقده لكمية كبيرة من الدم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة للحادث، وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من قبل أحد الأشخاص يفيد بمقتل شاب على يد والده، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وألقت قوة أمنية القبض على الأب المتهم الذي انهار باكيا وأكد أنه لم يقصد قتل نجله وأنه فوجئ به يغير موعد زفافه دون استئذانه وأنه يمر بضائقة مالية ولن يتمكن من تلبية باقي طلبات الزفاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.