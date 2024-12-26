تستعد الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، للعودة، إلى خشبة المسرح من خلال عمل جديد بعنوان «مكسّرة الدنيا»، والذي يُعد محطة مميزة في مسيرتها الفنية. يأتي هذا العمل بعد غياب طويل عن المسرح، إذ يترقبه جمهورها بشغف كبير نظراً لما عُرفت به من أداء استثنائي يجمع بين الكوميديا والدراما.العرض المسرحي المنتظر يضم نخبة من النجوم ويعِد بتقديم تجربة فنية مميزة، تجمع بين الحبكة الدرامية المبتكرة والموسيقى والاستعراضات. يُذكر أن دنيا سمير غانم أثبتت نجاحها في المسرح بأعمال سابقة، ما يزيد من تطلعات جمهورها لهذا العرض الجديد.المسرحية، تأتي ضمن سلسلة من الأعمال الفنية التي تسعى دنيا لتقديمها، تأكيداً على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن في مصر والعالم العربي.