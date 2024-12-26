حذر المدير الطبي لمركز العلاج بالبروتون الدكتور جيري كوبيس، من تزايد حالات الإصابة بأورام الرأس والرقبة، التي أصبحت من بين الأسرع انتشاراً عالمياً، خاصة بين الشباب. وأكد جيري، أن التشخيص المبكر لهذه الأورام يُعد عاملاً حاسماً في العلاج، حيث تصل نسب البقاء إلى 90% عند اكتشاف المرض مبكراً، في حين تنخفض إلى 40% مع التشخيص المتأخر.التهاب الحلق المستمر لأكثر من أسبوعينوجود بقع بيضاء أو حمراء داخل الفمألم أو التهاب في اللثةتورم أو صلابة في الرقبةانسداد أو وجع الأذن المستمر