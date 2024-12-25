كشفت شركة طيران أذربيجان (آزال)، اليوم (الأربعاء)، أن «الطيور» وراء تحطم طائرة الركاب التابعة لها في كازاخستان.

وأوضحت التقارير أنه، وبحسب المعلومات الأولية، فإن «سبب الحادثة هو اصطدام الطائرة بسرب من الطيور».

وأكدت شركة «آزال» أن الطائرة «إمبراير 190» التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، قامت بهبوط اضطراري على بعد 3 كم بالقرب من مدينة أكتاو.

ولم تذكر الشركة في البيان الذي نشرته على صفحتها في منصة «إكس» أسباب الحادثة.

وكانت وزارة الطوارئ في كازاخستان قد أعلنت تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية إلى العاصمة الشيشانية، قرب مدينة أكتاو في غرب كازاخستان.

ويعتقد أنه كان على متن الطائرة 70 شخصا، هم 65 راكبا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 14 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق مصادر طبية.