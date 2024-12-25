في تقرير جديد يعكس تصاعد قوة تطبيق «سناب شات» في المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة، أن عدد مستخدميها النشطين شهريًا بلغ 25 مليون شخص، ما يعزز مكانتها كأحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارًا في المملكة.وبالتزامن مع اليوم الوطني السعودي لعام 2024، أطلقت «سناب شات» حملة بعنوان «المملكة بالواقع المعزز»، والتي حققت تفاعلًا استثنائيًا، حيث تجاوز عدد المتفاعلين 10 ملايين مستخدم، وبلغت مرات عرض المحتوى أكثر من 64 مليون مرة، مع متوسط تفاعل للمستخدمين بلغ 12.8 ثانية لكل استخدام.وتشير الإحصاءات، إلى أن الحملات التي أطلقتها «سناب شات» باستخدام تقنيات الواقع المعزز أحدثت تأثيرًا لافتًا، حيث حققت 90% من الحملات زيادة ملحوظة في وعي الجمهور بالعلامة التجارية، كما سجلت الإعلانات عبر المنصة معدلات قياسية في تفضيل العلامة التجارية ونية التفاعل أو الشراء.ومع تعزيز حضورها محليًا عبر افتتاح مكتبها في الدرعية وإطلاق «مجلس سناب لصناع المحتوى»، يبدو أن «سناب شات» تمكنت من ترسيخ جذورها في سوق التواصل الاجتماعي السعودي، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت المنصة قد هزت فعلاً عرش شعبية التطبيقات المنافسة، بما فيها «X» (تويتر سابقًا)، الذي يواجه منافسة قوية في ظل تنامي قاعدة مستخدمي «سناب شات».