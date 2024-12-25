أظهرت دراسة حديثة، أن تناول القهوة والشاي قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق، بعد تحليل بيانات من 14 دراسة شملت أكثر من 25,000 مشارك، وجدوا أن استهلاك ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطانات الرأس والعنق بنسبة تصل إلى 41%. ويُعزى هذا التأثير إلى مضادات الأكسدة والمركبات الوقائية الموجودة في القهوة. كما أظهرت الدراسة أن الشاي يحتوي على مركبات الفلافونويد التي قد تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، لكن النتائج كانت متباينة؛ حيث ارتبط الاستهلاك المعتدل للشاي بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق بنسبة 9%، في حين أن الاستهلاك العالي قد يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الحنجرة. وأشار الباحثون إلى أن العادات الحياتية، مثل التدخين، قد تؤثر على هذه النتائج، مما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين استهلاك هذه المشروبات ومخاطر الإصابة بالسرطان.