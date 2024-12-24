أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أميركان إيرلاينز)، اليوم (الثلاثاء)، وقف إقلاع جميع رحلاتها حتى إشعار آخر؛ بسبب «مشكلة فنية».



وقالت الخطوط الجوية الأمريكية، في بيان لها: «تؤثر مشكلة فنية على رحلات الخطوط الجوية الأمريكية هذا الصباح. تعمل فرقنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونحن نعتذر لعملائنا عن الإزعاج».



وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمراً بوقف جميع رحلات الخطوط الجوية الأمريكية صباح الثلاثاء بناءً على طلب الشركة.



وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 3.8% قبل بدء التداول، وذكر إشعار على موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الشركة طلبت وقفة احتجاجية على مستوى البلاد، دون إبداء أي سبب.



وتشغل الخطوط الجوية الأمريكية آلاف الرحلات الجوية يوميّاً إلى أكثر من 350 وجهة في أكثر من 60 دولة.