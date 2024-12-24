تمكن 35 سائحًا سعوديًا من النجاة من كارثة محققة بعد اشتعال النيران في حافلة سياحية كانت تقلهم على طريق جبزة - أورهان غازي - إزمير السريع في تركيا، أثناء رحلتهم من مدينة بورصة إلى إسطنبول، مساء أمس (الإثنين).

ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، لاحظ السائق البالغ من العمر 41 عامًا تصاعد دخان كثيف من محرك الحافلة بالقرب من جسر جيمليك. وبفضل استجابته السريعة، قام السائق بإنزال الركاب في منطقة آمنة قبل أن تشتعل النيران بالكامل، مما أنقذ حياة الجميع دون تسجيل أي إصابات.

وعلى الفور، استجابت الشرطة التركية للحادث وأغلقت الطريق لتأمين المنطقة، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده. وتحولت الحافلة إلى حطام محترق، فيما لم تتأثر سلامة الركاب الذين تم نقلهم لاحقًا إلى إسطنبول بواسطة حافلة أخرى.

وأعلنت الجهات الأمنية التركية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. الحادثة تعكس أهمية الوعي والسلامة خلال الرحلات السياحية وتبرز كفاءة السائق واستجابته السريعة، التي أسهمت في إنقاذ جميع الركاب من خطر محقق.