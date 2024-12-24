أعلنت شركة (قوقل)، عن بدء تطبيق نظام مصادقة جديد لخدماتها، بما في ذلك «Gmail»، يعتمد على مفاتيح الوصول بدلاً من كلمات المرور التقليدية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الأمان ضد التهديدات السيبرانية مثل التصيد الاحتيالي.مفاتيح الوصول تستخدم تقنيات التشفير والبيومتري، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، لتسجيل الدخول بشكل آمن. يتم تخزين هذه المفاتيح مباشرة على أجهزة المستخدمين، مما يجعلها أقل عرضة للسرقة أو الاختراق مقارنة بكلمات المرور التقليدية.ورغم أن «قوقل»، ستتيح خيار الاستمرار باستخدام كلمات المرور، إلا أن الشركة تشجع المستخدمين على تبني مفاتيح الوصول لحماية أفضل، كما أوضحت أن هذا النظام الجديد يحمي الحسابات عبر الجمع بين الأجهزة ومعرفات المستخدم البيومترية.للاستفادة من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إعداد مفتاح مرور على أجهزتهم وربطه بحساب «قوقل»، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة طويلة الأجل للتخلص التدريجي من كلمات المرور التقليدية، مع ضمان أمان وراحة أكبر للمستخدمين.