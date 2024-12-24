أعلنت الممثلة المصرية زينة، استعدادها للمشاركة في عمل فني تركي جديد، لتكون بذلك أول فنانة مصرية تشارك في إنتاج تركي.وأعربت زينة، عن حماسها لهذه التجربة الجديدة، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لتقديم أعمال مميزة ومختلفة.يُذكر أن زينة، شاركت في مسلسل (جعفر العمدة) الذي عُرض في رمضان 2023، وفيلم (الفلوس) مع النجم تامر حسني 2019. كما انتهت أخيرا من تصوير فيلم (الإسكندراني) مع المخرج خالد يوسف، والذي يُعد عودتها للسينما بعد غياب دام أربع سنوات.ولم تكشف زينة تفاصيل العمل التركي المرتقب، سواء من حيث القصة أو فريق العمل، مما أثار فضول جمهورها الذي ينتظر المزيد من المعلومات حول هذا المشروع الواعد.