في حادثة صادمة، فقد تسعة أشخاص بصرهم بعد خضوعهم لعمليات جراحية في مستشفى (خاتم الأنبياء) بمدينة مشهد الإيرانية. وأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية، بأن المرضى كانوا يعانون من مشاكل في الشبكية، وخضعوا لعمليات جراحية في 13 ديسمبر الجاري، وبعد الجراحة، تعرضوا لمضاعفات خطيرة أدت إلى فقدانهم البصر.وأوضح رئيس قسم العيون في جامعة مشهد للعلوم الطبية الدكتور محمد رضا هاشميان، أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب هذه الحوادث المؤسفة. وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث نادرة، وأنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة.من جانبهم، أعرب أهالي الضحايا عن استيائهم وقلقهم من هذه الحوادث، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرارها في المستقبل.