في تغريدة حديثة عبر منصة «إكس»، دعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها إلى التحلي بالصبر بخصوص موعد إصدار ألبومها الجديد الذي ينتظره محبوها بفارغ الصبر. وأوضحت، أن العمل على الألبوم ما زال مستمرًا، مؤكدة أن إنجاز مثل هذه الأعمال الفنية يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان تقديم منتج يليق بتوقعات جمهورها.وذكرت أحلام، في تغريدتها، أنها لن تبخل بأي جهد لتقديم ألبوم يليق بحب جمهورها ودعمهم المستمر لها على مدار مسيرتها الفنية وهذا سبب تأخيرها.