يستعد متحف طارق عبدالحكيم، في منطقة جدة التاريخية، للاحتفال بذكرى تأسيسه الأولى، مستعرضاً عاماً من النشاطات التي ساهمت في إبراز التراث الموسيقي السعودي وإثراء المشهد الثقافي. ومع هذه الذكرى، تتزايد التطلعات نحو تحقيق دور أكبر للمتحف كمركز ثقافي وبحثي يربط الماضي بالمستقبل.ينتظر من المتحف، مواصلة العمل على استكشاف الجوانب المخفية من التراث الموسيقي السعودي وتعزيز وجوده في الأوساط الثقافية العالمية. كما يُتوقع منه التوسع في برامجه البحثية عبر مركز الأبحاث الموسيقية، مما يتيح المزيد من الفرص للباحثين والمهتمين بدراسة الموروث الموسيقي والفنون الأدائية.المتحف مدعو أيضاً لتعزيز شراكاته مع المؤسسات الثقافية والفنية محلياً ودولياً، وتنظيم فعاليات أوسع نطاقاً تستهدف شرائح متنوعة من الجمهور، خصوصاً الشباب، لنقل شغف الموسيقى وإبراز دورها في تشكيل الهوية الوطنية.بينما يحتفي المتحف بإنجازاته خلال العام الماضي، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يقدمه مستقبلاً ليصبح ليس فقط حافظة للتراث، بل منصة للإبداع والمساهمة في بناء رؤية ثقافية متجددة تتماشى مع تطلعات المملكة ورؤية 2030.