حصدت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، جائزة «أفضل ممثلة» في حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» لعام 2024، تقديرًا لأدائها البارز في مسلسل «ع أمل»، الذي لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.أُقيم الحفل في بيروت، وشهد حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام لتكريم أبرز الأعمال والإنجازات الفنية لهذا العام. يُذكر، أن بوغصن تعاونت في هذا العمل مع مجموعة من الفنانين تحت إدارة المخرج رامي حنا، ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما اللبنانية.