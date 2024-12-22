في قلب محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، يبرز طائر «مالك الحزين»، كأحد أبرز الزوار الشتويين الذين يثرون تنوعها البيئي الفريد. هذا الطائر المهاجر، الذي يصل طوله إلى 98 سم، وجناحاه إلى 195 سم، يضيف لمسة مميزة إلى المناطق الرطبة داخل المحمية، حيث يتغذى على الأسماك والفقاريات الصغيرة. ويعد «مالك الحزين» من الطيور التي تواجه تهديدات إقليمية بالانقراض، ما يجعله رمزاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لحماية الأنواع المهددة وتعزيز التنوع الأحيائي. من خلال برامج الرصد المستمرة ومتابعة الفرق الميدانية، تعمل المحمية على تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على هذه الأنواع في أعدادها الطبيعية. ولا تقتصر جهود الهيئة على حماية الطيور فحسب، بل تشمل أيضاً إعادة الحياة الطبيعية إلى موائلها الأصلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وحماية التنوع البيئي للأجيال القادمة.