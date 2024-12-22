استقبل برنامج جدة التاريخية، التابع لوزارة الثقافة، وفداً من طلاب جامعة هارفارد الأمريكية، الذين يمثلون جنسيات متنوعة من مختلف أنحاء العالم. نظّم البرنامج جولة مميزة في أرجاء جدة التاريخية، حيث تعرّف الطلاب على المعالم التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تميز المنطقة.وشارك الوفد في فعاليات أطلقها البرنامج احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، في إطار جهوده لتعريف الزوار بالموروث المعماري والثقافي الفريد للمنطقة.وتأتي هذه الزيارة، ضمن مبادرة وطنية أطلقها الطلاب السعوديون في جامعة هارفارد، تهدف إلى استكشاف المملكة وتسليط الضوء على مسيرتها التنموية التي تمزج بين التراث الأصيل والحداثة المتقدمة.يُذكر، أن برنامج جدة التاريخية يقود مشاريع حيوية لإعادة إحياء المنطقة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من جدة التاريخية وجهة تراثية وسياحية عالمية جاذبة للعيش والعمل.