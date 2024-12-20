لقي 4 عمال مصريين مصرعهم، أعمارهم ما بين 25 و30 عامًا، داخل بيارة صرف صحي أثناء عملهم مع شركة مقاولات مختصة بأعمال الصرف الصحي بقرية «الماي» بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. كما أُصيب عاملان آخران وتم نقلهما إلى المستشفى. وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى ذويهم بمحافظة الغربية.

وشهدت قرية «الرجدية» التابعة لمحافظة الغربية اليوم عقب صلاة الجمعة جنازة مهيبة لأبنائها الأربعة بعد مصرعهم أثناء أداء عملهم في بيارة صرف صحي، حيث لقوا حتفهم نتيجة حادثة أثناء تنفيذ مهمة الإصلاح بالبيارة.

وانتابت الأهالي أثناء تشييع الجثامين حالة من الحزن العميق، حيث شاركوا في تشييع الجنازات وسط أجواء مؤلمة، مطالبين بضرورة تحسين إجراءات السلامة في مواقع العمل، خاصة في أعمال الصرف الصحي، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وتم فتح تحقيق في الحادثة من قبل الجهات المصرية لمعرفة التفاصيل كافة والوقوف على أسباب الحادثة، بينما تواصل الأجهزة المعنية تقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا. وكان مدير أمن المنوفية اللواء محمود الكموني قد تلقى إخطارًا صباح اليوم (الجمعة) من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة صرف صحي. وبالانتقال والفحص، تبين نزول أحد العمال لتنفيذ عملية تسليك البيارة، ثم نزل 5 خلفه في محاولة لإنقاذه، ما أسفر عن مصرع 4 منهم وإصابة 2 باختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.