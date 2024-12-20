أعلن مدير الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» رائد الصالح أن الحريق الذي اندلع في ملعب حلب الدولي بحي الحمدانية بمحافظة حلب شمالي سورية، سببه تماس كهربائي.

وأكد الصالح عبر حسابه في «إكس»، أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة في استاد حلب الدولي من قبل المسؤولين تبين أن الحريق الذي حدث في صالة الاستقبال في الاستاد مساء أمس، سببه تماس كهربائي وهو غير مفتعل.

وأضاف: «أؤكد أننا سنبقى نسعى دائماً لقول الحقيقة في كل الظروف».

وكان مدير الدفاع المدني السوري قال في بيان أمس (الخميس)، إن «الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في ملعب مدينة حلب الرياضي الدولي بحي الحمدانية، كان مفتعلًا ومتعمدًا».

وأضاف صالح: «لدينا عدة قرائن مجتمعة ترقى للدليل»، مشيرًا إلى أنه كان يجري التحضير لمباراة ودية يوم الجمعة، وكانت هذه المباراة تحمل رمزية كبيرة بعودة الأنشطة الرياضية، والتي جاء الحريق ليوقفها.

وتابع صالح: «تلقت فرقنا بلاغين عن حريقين بالسكري والكلاسة في مدينة حلب في نفس توقيت بلاغ حريق الملعب، وعندما وصلت الفرق لمكان الحريق تبين عدم وجود أي حرائق في الحيين، وكان الهدف من البلاغات إشغال الفرق».

وأكد الصالح، أن هذا العبث والاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير المرافق العامة هو نهج خطير وجرائم الهدف منها زعزعة الاستقرار، محذرًا من هذا النهج وخطورته، وضرورة محاسبة كل من تورط في هذه الأفعال.

وأشار إلى أن «هذه الجرائم والأفعال المرفوضة لن تمنع السوريين من إعادة الحياة والأمل لكل سورية، ونقف جميعًا صفًا في وجه هؤلاء العابثين وجرائمهم».