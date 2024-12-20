تعرضت علامة الحقائب الفاخرة Cesta Collective، التي استثمرت فيها ميغان ماركل، لانتقادات حادة بعد تحقيق كشف عن استغلال الحرفيات الروانديات العاملات فيها. ووفقاً لتحقيق نشره موقع International Business Times، تتقاضى النساء الروانديات نحو 82 بنساً يومياً، مقابل عمل يمتد لثماني ساعات، في حين تُباع الحقائب بأسعار تصل إلى 724 دولاراً.الشركة ردت على هذه الادعاءات بأن الأجور يتم تحديدها بالشراكة مع جهات أفريقية محلية، نافية التهم، ومعتبرةً أنها «محاولة لتشويه سمعة عملها».ميغان، التي وصفت العلامة التجارية سابقاً بأنها نموذج يحتذى به في دعم النساء، أشادت بمعاييرها الأخلاقية وتأثيرها الإيجابي، لكن الانتقادات أثارت تساؤلات حول مدى التزام العلامة بتحقيق العدالة في أجور الحرفيين مقارنة بأسعار منتجاتها الفاخرة.