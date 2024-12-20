أصبحت العناية بالبشرة موضوعاً متجدداً مع ظهور صيحات جديدة يومياً، ومن أبرز هذه الصيحات حالياً قناع ورق الأرز، الذي يشهد انتشاراً واسعاً بين النساء الباحثات عن بشرة ناعمة ومشرقة. القناع مستوحى من تقاليد العناية بالبشرة الآسيوية، حيث يتميز بقدرته على ترطيب البشرة، توحيد لونها، وتنقيتها من الشوائب.خطوات تطبيق القناع، تُرطب ورقة الأرز بمكونات طبيعية مثل الحليب أو ماء الورد قبل وضعها على الوجه وتركها لتجف. عند إزالتها، يُقال إنها تساعد في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، مما يترك ملمساً ناعماً ومظهراً مشرقاً.ورغم الحماسة لتجربة القناع، يحذر أخصائيو الجلد، من استخدام هذه الصيحات دون إجراء اختبار حساسية أولي، خصوصا لأصحاب البشرة الحساسة، كما ينصحون باستشارة متخصص قبل إدخال أي منتج جديد إلى روتين العناية بالبشرة لتجنب أي تأثيرات غير مرغوبة.