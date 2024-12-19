قتل 50 شخصاً وأصيب 76 آخرون في حادثين على الطريق السريع جنوب شرق أفغانستان، بينهم أطفال ونساء، بحسب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غزني حافظ عمر إن تصادما وقع بين حافلة ركاب وناقلة نفط على طريق كابل-قندهار في وقت متأخر أمس (الأربعاء)، تسبب في هذه الكارثة، فيما وقع الحادث الثاني في منطقة مختلفة من الطريق السريع نفسه الذي يربط العاصمة الأفغانية بالجنوب.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في غزني، وأن السلطات بصدد تسليم الجثث للعائلات، مبيناً أنه تم نقل المرضى الذين حالاتهم أكثر خطورة إلى العاصمة كابل.

وذكر رئيس الإعلام والثقافة في غزني الملا حميد الله نصار أن الحالة الصحية لعدد من الجرحى متدهورة، موضحاً أن التوجيهات اللازمة للجهات المعنية بالتحقيق السريع في هذين الحادثين المروعين وتحديد الأسباب الدقيقة لهما واتخاذ التدابير الصارمة لمنع تكرار مثل هذه الفواجع.